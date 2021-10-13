الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.



وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.



وكلّف المجلس وزارة النّقل بالرقابة على تطبيق هذا القرار.

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