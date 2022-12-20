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الثلاثاء، 20-12-2022 11:47 م

عرار في الوجدان الأردني ندوة بجامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "عرار في الوجدان الأردني"، بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، والمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 .

وأكد عميد الكلية الدكتور محمد الخطيب، أن عرار أسهم في بناء ثقافة وسياسة وحضارة الأردن وُنصرة القضية الفلسطينية ووحدة الأمة العربية كونه شخصية وطنية جمعت بين الثقافة والأدب والعلم والسياسة والفكر الناضج .

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