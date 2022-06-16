عربيات : القطاع السياحي مشغل رئيس لمختلف القطاعات

الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، إنه وبناء على عدد التذاكر الموحدة والإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، يمكن القول أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، أوضح أن القطاع السياحي أثبت أنه المشغل الرئيس للعديد من القطاعات ومصدر أساسي لتحويل العملات الصعبة، مشيرا إلى أن نسبة حجوزات الغرف الفندقية في البترا ستبلغ 100 بالمئة بين شهري أيلول وتشرين الثاني المقبلين.

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