عرض اجراءات جديدة على لجنة الاوبئة الاسبوع القادم بعد ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري -

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قال وزير السياحة نايف الفايز إن همه الرئيسي هو الجانب الصحي، وليس التركيز على القطاع السياحي فقط، فهو أصبح يراقب مؤشرات وأرقام الاصابات بصورة كبيرة.وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الاردني الاثنين، أن البروتوكولات الصحية يجب أن تكون جاهزة قبل فتح أي قطاع سياحي سواء داخلي أو خارجي بالمستقبل، وستكون هذه البروتوكولات والاجراءات جاهزة خلال الأسبوع المقبل ليتم عرضها على لجنة الأوبئة.وبين أنه تم تخصيص مبلغ لاطلاق برنامج أردننا جنة ليكون للمناطق الأكثر تأثرا كمنطقة البترا وتوجيه السائح الأردني لها.ولفت إلى أن الوزارة تنتظر الوضع في أوروبا والولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعا في اصابات فيروس كورونا.