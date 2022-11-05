عرض المسرحية العراقية قطرة مطر بالزرقاء

الوكيل الاخباري - عرضت على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء المسرحية العراقية " قطرة مطر" ، ضمن فعاليات مهرجان الطفل العربي "أعطونا الطفولة" والذي نظمته جمعية نادي الطفل الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى وبلدية الزرقاء الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين .



وتتحدث المسرحية ، التي كتبها وأخرجها الفنان محمود أبو العباس، عن أهمية الماء في حياة المخلوقات جميعاً، حيث تركز على أهمية تكافل الجهود الإنسانية في سبيل الحفاظ على المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية وعمل المشاريع المائية .

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