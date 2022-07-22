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الجمعة، 22-07-2022 06:55 م

عرض المسرحية المغربية الليلة ضمن مهرجان مسرح الرحالة

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الوكيل الاخباري - عرضت مساء أمس الخميس في الفضاء المفتوح لساحة جاليري أمانة عمان بوسط مدينة عمان القديمة وضمن فعاليات مهرجان مسرح الرحالة في دورته الأولى التي تحمل عنوان "فضاءات بترا" والمهداة للمخرج المسرحي الذي رحل حديثا حسين نافع، المسرحية المغربية "الليلة" من إخراج طارق بورحيم وتمثيل احمد برارحي وحمزة بومهراز ومراد دواش وسعاد آيت أوكدور ولبنى بوطيب.

والمسرحية المقتبسة عن مسرحية شبح الألوان لصاحبها عبد اللطيف الطيبي، تطرح تساؤلات وجودية عديدة تصب في خانة الذاكرة وتعزز لحضور الهوية الوطنية المغربية بأبعادها المختلفة والمتنوعة في مسعى لاستنطاق للذاكرة المغربية في اسلوبية الفرجة المسرحية متكئة على القضايا الراهنة في المجتمع المغربي المتمسك بوطنه وهويته الوطنية.

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