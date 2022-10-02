عرض تجربة بلدية دير علا في إعادة استخدام النفايات الصلبة في مأدبا

الوكيل الاخباري - نظمت وحدة إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع بلدية مادبا الكبرى لإطلاعها على تجربة بلدية دير علا في إعادة استخدام النفايات الصلبة، وبحث إمكانية نقلها إليها.



وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، خلال الاجتماع، إن مادبا تعد بيئة جاذبة للاستثمار وتمتلك مميزات تشجع على انجاح المشاريع الإقتصادية خصوصا السياحية، مشيرا إلى أن البلدية حريصة على التوسع في مشاريع إعادة استخدام النفايات الصلبة.

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