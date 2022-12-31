عرض جهود مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة رفقاء السلاح

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، إن المؤسسة تسعى لتكون المظلة الجامعة لكل المتقاعدين العسكريين، وأن تغطي خدماتها أكبر عدد ممكن منهم، وأن تصل إليهم في مختلف مواقعهم على امتداد الوطن.



وبين اليوم السبت، أن عدد المنتسبين للمؤسسة بلغ 91155 منتسبا ومنتسبة، وهو الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود وبذل كل ما يمكن لخدمة هذه الشريحة العزيزة من أبناء الوطن ورفقاء السلاح من المتقاعدين العسكريين.



وأشار إلى متابعة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمتقاعدين العسكريين، الذين جادوا بالغالي والنفيس في سبيل هذا الحمى العزيز، إذ لم تنقطع لقاءات جلالته مع المتقاعدين على مدار العام وذلك للاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية والاستماع إلى آرائهم بالقضايا الوطنية.



ولفت الشوبكي إلى أن المؤسسة نفذت خلال هذا العام 2022 العديد من المشاريع والبرامج المتنوعة، وحرصت على أن تدار هذه المشاريع بشكل مميز وعلى أسس اقتصادية واجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والخبرات التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون لتساهم في رفع المستوى المعيشي لهم ولذويهم وليكونوا أحد عوامل القوة في الوطن كما هم على الدوام.

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