السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يهنئ بالعام الجديد

الملك يهنئ الأردنيين بالعام الجديد

توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

زراعة الطيبة تُنجز 45 بئراً تجميعية لمياه الأمطار

توقف تطبيق واتساب عن هذه الأجهزة اعتباراً من اليوم !

مديرية الأمن العام توجه دعوة للأردنيين

عرض جهود مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة رفقاء السلاح

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

السبت، 31-12-2022 06:29 م

عرض جهود مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة رفقاء السلاح

1220222920622458662990


الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، إن المؤسسة تسعى لتكون المظلة الجامعة لكل المتقاعدين العسكريين، وأن تغطي خدماتها أكبر عدد ممكن منهم، وأن تصل إليهم في مختلف مواقعهم على امتداد الوطن.

وبين اليوم السبت، أن عدد المنتسبين للمؤسسة بلغ 91155 منتسبا ومنتسبة، وهو الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود وبذل كل ما يمكن لخدمة هذه الشريحة العزيزة من أبناء الوطن ورفقاء السلاح من المتقاعدين العسكريين.

وأشار إلى متابعة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمتقاعدين العسكريين، الذين جادوا بالغالي والنفيس في سبيل هذا الحمى العزيز، إذ لم تنقطع لقاءات جلالته مع المتقاعدين على مدار العام وذلك للاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية والاستماع إلى آرائهم بالقضايا الوطنية.

ولفت الشوبكي إلى أن المؤسسة نفذت خلال هذا العام 2022 العديد من المشاريع والبرامج المتنوعة، وحرصت على أن تدار هذه المشاريع بشكل مميز وعلى أسس اقتصادية واجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والخبرات التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون لتساهم في رفع المستوى المعيشي لهم ولذويهم وليكونوا أحد عوامل القوة في الوطن كما هم على الدوام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة ٢

الخصاونة يهنئ بالعام الجديد

eeee

الملك يهنئ الأردنيين بالعام الجديد

وزارة الزراعة

توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

e

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

www

زراعة الطيبة تُنجز 45 بئراً تجميعية لمياه الأمطار

الأمن العام

مديرية الأمن العام توجه دعوة للأردنيين

أخبار متعلقة
12202212202753202018566

الفايز يباشر مهامه رئيسا لمفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة

8202217145250699226387

مذكرة تفاهم لاستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

12202214195825325891933

ورشة في جامعة مؤتة حول تحديث المنظومة السياسية

wwww

سلطة العقبة الخاصة : حركة الشحن من العقبة عادت إلى حالتها الطبيعية

12202215234722120584364

بني مصطفى ومحافظة يبحثان سبل انتقال الحضانات ومراكز المنار الى وزارة التربية

1120226155339969532877

بني مصطفى تبحث مع منسقة أممية تحسين الخدمات للاجئين