الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب محمد صدقة

الدفاع المدني: التعامل مع 1390 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة إسفلتية لشوارع السلط

التعليم العالي توضح بشأن تحديث بيانات موقع القبول الموحد

اليمن تقرر استئناف رحلاتها المدنية من صنعاء إلى الأردن

المحامي وليد حياصات يكتب .. مهرجانات في بوتقة مهرجان

هيئة النقل: لا رفع لأجرة السفريات الخارجية لدمشق

الصندوق الأردني للريادة يرفع استثماره في "أويسيس 500"

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الثلاثاء، 23-07-2024 12:54 م

عرض قميص أسطورة الأرجنتين في مونديال 1986 في مزاد علني

7202423122933213263367


الوكيل الاخباري- قررت دار سوثبي للمزادات عرض قميص دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة المنتخب الأرجنتيني، والذي خاض به مباراة نصف نهائي مونديال 1986، للبيع في مزاد علني.

وتألق مارادونا في مباراة نصف النهائي وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد والوصول إلى المباراة النهائية، بعد تسجيله هدفي اللقاء، وفي نهاية المواجهة قام النجم الأرجنتيني باستبدال قميصه مع الحارس البلجيكي جان ماري فاف.

وكان مارادونا كتب إهداء للحارس البلجيكي على القميص، وجاء فيه: "للعظيم جان ماري، مع كل حبي"، ليقرر فاف عرض القميص للجمهور في متحفه الخاص الذي افتتحه في يوليو 2023.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن قيمة قميص مارداونا قد تصل قيمته إلى أكثر من مليون يورو.
يذكر أن قميص مارادونا في مباراة الأرجنتين وإنجلترا الشهيرة، تم عرضه للبيع في مزاد علني في مايو 2022، مقابل 9.3 مليون دولار، ليصبح القميص الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
78db0923-af67-4ac7-9155-7899430315ae

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية

452529396_1021635476004449_5321696460683064872_n (1)

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب محمد صدقة

222

انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا

1721735871317

معهد الإعلام يطلق ملتقاه الشهري

7202421213347607331314

الدفاع المدني: التعامل مع 1390 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

669f98cbed1d1

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة إسفلتية لشوارع السلط