عرض مسرحية الغراب الأبيض في إربد

الوكيل الاخباري - نظمت فرقة طقوس المسرحية وبدعم من وزارة الثقافة في نادي الفنانين بإربد مساء اليوم السبت، عرضا لمسرحية بعنوان "الغراب الأبيض"ضمن الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



والمسرحية من تأليف يوسف حسن ناجي وإخراج الدكتور فراس الريموني وتمثيل كل من عمران العنوز ووفاء رشاد، وتدور أحداث المسرحية حول أهمية التعاون والانتماء للوطن وفكرة أن لاننخدع من الغرباء الذين يحاولون هدم الوطن.

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