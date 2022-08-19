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الجمعة، 19-08-2022 05:00 م

عرض مسرحية ضمن إحتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة

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الوكيل الاخباري - ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، عرضت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي مساء أمس، مسرحية بعنوان "لماذا"، والتي نظمها المركز الوطني للثقافة والفنون، بحضور مدير الفنون والمسرح في وزارة الثقافة عبد الكريم الجراح، وحشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين بالمسرح.

وتدور أحداث المسرحية حول سؤال نطرحه عندما نحاول فهم سبب ارتكاب المظالم في العالم، وتسلط الضوء على عدة مواقف وأحداث تحاكي الواقع في المجتمعات المحلية، ليظهر جليًا من خلالها الصراع ما بين الخير والشر ومن خلال أستخدام اللون الأسود والأبيض أثناء العرض .

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