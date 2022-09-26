عرض مسرحية في الزرقاء بعنوان الفيل

الوكيل الإخباري- عرضت، مساء أمس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء المسرحية الفلسطينية "الفيل"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورتها الـ 20.

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وتتناول المسرحية ، المقتبسة عن مسرحية الكاتب السوري الراحل سعد الله ونوس " الفيل يا ملك الزمان"، العديد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها الفلسطيني، مثل معاناة أهل القدس ومعاناة العمال في الأرض المحتلة، والواقع الصحي والتعليمي الصعب.



وجسد المسرحية التي كتبها شذى يونس وأخرجها أحمد طوباسي الفنانون: إيهاب عابد، وبهاء الدين إبداح، وجمال جعص، وخالد فرج، وشذى يونس، ومحمود أبو عيطة، ومعتصم أبو حسين، ومؤمن السعدي .