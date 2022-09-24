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السبت، 24-09-2022 11:52 ص

عرض مسرحية معرض الأرجل الخشبية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- عرضت مساء أمس الجمعة، على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء المسرحية السعودية "معرض الأرجل الخشبية".
وتروي المسرحية التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 20، قصة فنان تشكيلي رصد الحرب التي دمرت بلدته من نافذة شقته المطلة على الشارع العام.

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ووثق الفنان من خلال لوحاته التشكيلية، كيف تسببت الحرب ببتر ساق خطيبته واستبدلت برجل خشبية، وطاردته أعين وأحاديث تجار الحروب، بحجة أنه يسعى من خلال لوحاته ليشهر بهم، ليجد نفسه مضطراً لمغادرة بلدته المنكوبة كي يدافع عن الناس الذين يموتون بلا سبب، ذاتهم الذين يطاردونه، ومن تسببوا بإعاقة خطيبته وغيرها من أبناء وبنات بلدته.


وكتب المسرحية وجسدها الفنانان كميل العلي ومحمد آل محسن وأخرجها المخرج الأردني الدكتور مخلد الزيودي، وهي مأخوذة عن مجموعة قصصية بعنوان (دوزان) للقاص الأردني يوسف ضمرة، وتم إنتاجها من قبل نادي المسرح بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية.

 




 

 


 

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