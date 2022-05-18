عروب صبح تنفي خبر وفاتها - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت مقدمة برامج الاطفال عروب صبح ما تردد من إشاعة عن وفاتها .



وقالت في منشور عبر إنستغرام : " انه انتشر منذ أيام على تيك توك فيديو يقول بأني توفيت! وهذا الخبر نشر بعض الذعر بين الأهل والأصدقاء خصوصا البعيدين حيث أنني في كندا منذ عامين.لم أنشر أو أعلق سابقاً نظراً للظروف التي كنا نمر بها جميعا بفاجعة اغتيال العزيزة شيرين ".



واضافت : " ان مثل هذه الاعمال السخيفة هي صنيعة جنون الترند ولهاث الناس المحموم خلف الترند وengament .حتى اليوم اتلقى رسائل من أهل وأصدقاء ممن وصلهم الفيديو وهم مذعورين من هذه الاشاعة ! " .



وقالت : " الموت حق علينا جميعا، ولكن مثل هذه الاعمال التي تستخدم الموت وأسماء الناس للبلبلة هي أعمال غير محترمة، خصوصا عندما يصر الشخص على الاستمرار في الخطأ!!! ( أعلم ان العديد بعثوا لصاحب البوست ان الخبر غير صحيح ولكنه لم يحذفه ! ) شكراً أحبتي لكل من اتصل وسأل أنا على قيد الحياة الحمد لله " .

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