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الخميس، 08-06-2023 08:30 م

عروض أيام الفيلم النمساوي الاثنين المقبل في الملكية الأردنية للأفلام

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الوكيل الاخباري - تنطلق عروض "أيام الفيلم النمساوي" مساء يوم الاثنين المقبل، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بتنظيم الهيئة بالتعاون مع السفارة النمساوية في الأردن.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، فإن "أيام الفيلم النمساوي" التي تستمر 3 أيام، ستشتمل على عرض الفيلم الوثائقي الطويل "المزارع والهبستر" إخراج كورت لانجباين، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022، والخيال العلمي الدرامي الطويل "روبيكون" إخراج ماجدالينا لاوغيتش، ناطق بالإنجليزية والألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022.

فيما يأتي اليوم الثالث والأخير من عروض "الأيام" بعرض مجموعة أفلام نمساوية قصيرة وهي: الدرامي "نيفرإنلاند" إخراج فاتح غرصوي، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022، والدرامي "انظر إلى الجانب المشرق" إخراج ماكسيميليان كونواي، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2020،والدرامي الكوميدي "نقدم ابتسامة" إخراج ماجدالينا لاوغيتش، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2020.

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