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الأحد، 25-10-2020 05:00 م

عروض ترويجية وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري - تبدأ المؤسسة الاستهلاكية المدنية اجراء تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 190 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تتراوح من 7 الى 35 بالمئة، بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى 6 تشرين الثاني المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، اليوم الاحد، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.


وبين إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.


وتشمل التخفيضات (الدجاج المجمد، حليب البودرة، الزيوت النباتية، زيت زيتون، سكر طعام، أرز متوسط الحبة، ارز بسمتي، الشاي،،طحين، حلاوة وطحينية، سمك فيليه ومقطوع الرأس، عسل طبيعي، لوز انصاف، بهارات مشكلة بأنواعها، حمص وفول معلب،معجون الطماطم، تونة وسردين معلب، مرتديلا معلبة ومبردة، ألبان واجبان، حليب سائل، حليب منكهات، عصائر طبيعية، الحبوب والبقوليات بانواعها، بطاطا وبازيلاء وبازيلاء وجزر مجمدة، جبنة موزريلا)، اضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات والشامبوهات والصابون والكريمات والورقيات وفوط الاطفال.


واشار القضاة الى أن كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.


وأهاب القضاة بالمواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

 

 

المصدر : بترا


 




 

 


 

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