الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الأحد، 27-03-2022 10:08 ص

عروض تشجيعية بالسوق المحلي على السلع الرمضانية

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - أكّد تجار وجود عروض وتخفيضات تشجيعية على مختلف أصناف المواد الغذائية، ولاسيما التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وبيّنوا أن هناك ارتفاعاً في أسعار معظم السلع، نتيجة لارتفاع أسعارها عالمياً، لافتين إلى أن جميع المواد متوفرة تقريباً.


وأكد المدير التجاري في سامح مول، عبدالله برهم، ان الاستعدادات للعروض الرمضانية على المواد الغذائية بدأت منذ نحو عشرة أيام تقريباً، وخصوصا على السلع التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل .


وبين أن المواد التموينية متوفرة، رغم وجود شح في الزيوت، ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمي إضافة لشحُّها، بالتزامن مع توقف بعض الدول مثل مصر وتركيا وأوكرانيا وروسيا عن تصدير زيت دوار الشمس وزيت الذرة، مشيراً إلى وجود بدائل جيدة من زيت الصويا وزيت النخيل.


وأشار إلى أن تعديل قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخاص بوضع سقوف سعرية لمادة الزيت، من خلال استثناء زيتي دوار الشمس والذرة من السياسة السعرية، اسهم بإعادة تنشيط حركة الاستيراد، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار شأن عالمي ولا يد للتجار فيه.


وتوقّع أن يكون الطلب أفضل خلال الموسم الرمضاني المقبل، مقارنة بمواسم سابقة، ولاسيما بعد فتح القطاعات وعودة نشاطات الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة، مشيراً إلى أن ثبات دخل المواطنين، يحد من الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.


وقال مدير أحد الأسواق التجاري إن هناك عروضاً كثيفة على جميع أصناف السلع، مشيراً إلى توفرها بنحو جيد.


وأضاف ان "الأسعار متذبذبة، فبعضها ارتفع، والآخر مستقر ضمن حدود سعرية معينة" ، لافتاً إلى أن الطلب اعتيادي نسبة لهذا الوقت من كل عام.


وتوقع مستورد المواد الغذائية حمزة الحلايقة، حدوث نقص في بعض أصناف البضائع خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى توفرها حالياً في ظل ازدياد الطلب وقلة العرض.


وأكد وجود ارتفاع في أسعار أغلب المواد الغذائية ولاسيما الزيت والحليب ومشتقاته، مستثنياً اللوز والجوز والصنوبر.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

مبنى رئاسة الوزراء

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

3202220225829896108388

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

320221584820531922742

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

3202221211654894212762

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

3202227123758390691176

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
مصاري

جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

ae4b8dff7dc2ed714800282fb729c553

تصريح مهم للخصاونة حول تسعيرة المشتقات النفطية بعد انتهاء شهر رمضان

عرباي حلوة

الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين

140069_4_1580380177

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

0L5A2396

الشبول يكشف طبيعة الإجراءات التخفيفية في رمضان

0L5A9533

مؤتمر صحفي حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية الإثنين