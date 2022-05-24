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الثلاثاء، 24-05-2022 01:30 م

عروض متنوعة بمهرجان الجبيهة احتفاء بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - تقيم أمانة عمان مهرجان حدائق الجبيهة بدءا من يوم غد الأربعاء وحتى السبت المقبل، من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين.

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وتتضمن الاحتفالات أنشطة وفقرات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة مثل ألعاب ومسابقات كرنفالية وسينما خارجية، إضافة إلى أفلام للأطفال وفقرات ترفيهية وعروض موسيقية، وعروض بأزياء تنكرية، وعروض ألعاب خفة اليد.


كما تتوفر في حدائق الجبيهة منطقة مخصصة للمطاعم ومناطق جلوس متعددة، وأجواء موسيقية رائعة، وتصاميم إبداعية بإضاءات جميلة تملأ المكان.


وقامت أمانة عمان بإعادة تأهيل حدائق الجبيهة البالغة مساحتها 55 دونما، والتي كانت تشغلها مدينة الجبيهة الترويحية سابقا، حيث نفذت أعمال البنية التحتية للحدائق بالكامل من خلال تنفيذ وصيانة الممرات والأرصفة والإضاءة وصيانة الأشجار والشوارع وألعاب الأطفال والوحدات الصحية وغيرها.


يذكر أن حدائق الجبيهة ستكون مفتوحة للعامة بعد انتهاء مهرجان الجبيهة الكرنفالي، والذي سيستمر أربعة أيام، حيث سيستقبل زائريه كباقي الحدائق المنتشرة في أنحاء العاصمة.

 




 

 


 

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