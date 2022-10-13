الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

الخميس، 13-10-2022 05:26 م

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

8202224164341939719394


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات سعرية تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين، وذلك اعتبارا من تاريخ 11 تشرين الأول الحالي وحتى مساء الخميس الموافق 20 تشرين الأول وبنسب تخفيض مختلفة.

وتدعو المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

6347fe02954d5

التدريب المهني: مهتمون بعقد اتفاقيات تدريب منتهي بالتشغيل مع القطاع الخاص

أخبار متعلقة
dddd

رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

8202224164341939719394

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

3202223122426784517837

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز