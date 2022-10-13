عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات سعرية تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين، وذلك اعتبارا من تاريخ 11 تشرين الأول الحالي وحتى مساء الخميس الموافق 20 تشرين الأول وبنسب تخفيض مختلفة.



وتدعو المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة.

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