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الأحد، 15-08-2021 10:22 ص

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري- تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على المواد الاساسية ولمدة 3 ايام، اعتباراً من اليوم الاحد وحتى مساء الثلاثاء الموافق 17 آب.

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واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم، ان كل العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً، وبكميات كبيرة، داعيا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك للاطلاع على تفاصيل الاصناف والاسعار.

 

وقال ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.


وتشمل التخفيضات (الارز بأنواعه والسكر والحليب والطحين والشاي والسمنة).

 

واشار القضاة الى ان جميع المواد المخفضة اسعارها اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها بالأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

 

ودعا مرتادي اسواق المؤسسة الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

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