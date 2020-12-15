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الثلاثاء، 15-12-2020 06:44 م

عروض وتخفيضات في أسواق الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري - تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على اكثر من 100 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تتراوح من 8% الى 45% بدءاً من يوم غد الاربعاء وحتى 26 من نفس الشهر.
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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين, داعياً للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (( الفيس بوك)) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال: ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار. وتشمل التخفيضات (الدجاج المجمدة, حليب البودرة, الزيوت النباتية, زيت زيتون, ارز متوسط الحبة، ارز بسمتي,,طحين, حلاوة وطحينية, جميد سائل, بهارات مشكلة بانواعها, حمص وفول معلب,معجون الطماطم, رب البندورة,تونة وسردين معلب,مرتديلا معلبة,البان واجبان, كاتشب ومايونيز, خل ابيض, دبس التمر, دبس الرمان, مسحوق كاكاو,قهوة سريعة الذوبان,حليب منكهات, عصائرطبيعية,الحبوب والبقوليات بانواعها,بطاطا وبازيلاء وبازيلاء وجزر مجمدة,جبنة موزريلاء, مربيات, راحة وحلقوم, ملبس على لوز, ملبس على قضامة).

كم اجرت عروضا وتخفيضات على المنظفات والشامبوهات والصابون وشفرات الحلاقة والورقيات وفوط الاطفال وكمامات الوجه. واشار القضاه الى ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق, مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وأهاب القضاه بمرتادي اسواق المؤسسة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق أمان, حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 




 

 


 

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