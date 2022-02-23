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الأربعاء، 23-02-2022 05:47 م

عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد تشمل سلع ومنتجات تلبي رغبات واحتياجات المواطنين، وتستمر فترة العروض الحالية من اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 7/3/2022.

وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني، وتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية.

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