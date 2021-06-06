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الأحد، 06-06-2021 06:37 م

عزايزة: ضرورة وضع خطة لتشغيل مطار عمان المدني

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الوكيل الاخباري - عقد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة اجتماعا أثناء زيارته مطار عمان المدني بحضور رئيس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني كابتن هيثم مستو والرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام وجميع المعنيين، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات في مرافقه ولتذليل العقبات والمعيقات إن وجدت.
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بحسب بيان للوزارة الأحد، أكد الوزير خلال الجولة التي قام بها في مرافق المطار على ضرورة التنسيق المشترك بين هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة المطارات الأردنية لوضع خطة عملية بجدول زمني محدد للشروع في دراسة إمكانية تشغيل المطار مستقبلا.

 




 

 


 

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