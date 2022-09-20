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الثلاثاء، 20-09-2022 03:23 م

عزايزة: قطاع النقل في الأردن واعد

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الوكيل الإخباري - قال وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع النقل في المملكة، بوابة استثمار واعدة لخدمة المواطن والمجتمع.

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وأكد عزايزة، خلال استقباله نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي هيروشي ماتانو والوفد المرافق، أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع النقل، مشيرا إلى نجاح نموذج الشراكة المعمول به في مطار الملكة علياء الدولي، وحرص الوزارة على التعاون والعمل التشاركي بما ينعكس على القطاع إيجابا.


من جانبها، استعرضت أمين عام الوزارة، المهندسة وسام التهتموني، أهم المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل ولتقديم أفضل خدمات النقل للمواطنين.


وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بمجال النقل بإنماطه المختلفة، وركزا على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي خططا لتنمية وتطوير القطاع بكافه أنماطه.


وثمن المجتمعون كل ما يقوم به البنك الدولي من جهود حثيثة لمساعدة المملكة اقتصاديا، ودعوا إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة بمجال النقل بجميع أنماطه، خصوصا بمجال السكك.

 




 

 


 

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