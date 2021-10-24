عزايزة: نتطلع لتكرار نموذج الجسر العربي

الوكيل الاخباري– قال وزير النقل وجيه عزايزة، إن الجسر العربي نموذج للعمل العربي المشترك الناتج عن تعاون الأردن ومصر والعراق.



وأكد في حديثه خلال أعمال الجمعية العمومية رقم 77 لشركة الجسر العربي للملاحة، الأحد، التطلع لتكرار هذا النموذج الناجح.



وأشاد بقدرة الشركة على تخطي كافة التحديات وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى التعاون المستمر والمثمر مع نظيريه المصري والعراقي في مجالات النقل المختلفة.

اضافة اعلان