عزايزة والتل يجتمعان بوفد فني إماراتي لبحث التعاون في الطيران

الوكيل الإخباري - اجتمع وزيرا النقل المهندس وجيه عزايزة ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل اليوم بوزارة النقل بوفد فني إماراتي لبحث آفاق التعاون في مجال الطيران وزيادة التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور القائم بأعمال السفارة الاماراتية في عمان خالد النعيمي ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

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وأكد وزير النقل في بداية اللقاء على عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين بفضل حكمة القيادتين الرشيدتين وعلى ضرورة تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والاستثمار وتعزيز وزيادة الربط الجوي بين أبو ظبي وعمان من خلال شركات الطيران والشحن الجوي في البلدين مشيرا الى دور الطيران في دعم اقتصاد البلدان.



وأشار المهندس عزايزة الى النظرة الايجابية المستمرة التي تنظرها وزارة النقل في أية طلبات مقدمة من الشركات الاماراتية الشقيقة و التي تعكس السعي نحو نمو الاستثمار و تعزيز العلاقات المتعلقة بالطيران و الشحن الجوي بين عمان وابوظبي و ما يعكسه هذا النمو في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية المختلفة .



وأشار التل إلى اهتمام الجانب الإماراتي بالاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية و خصوصا ما تشهده مدينة العقبة ، حيث أكد أن أي استثمار جديد أو اية نشاطات تتعلق بتعزير ودعم اقتصاد البلدين سيتم دراستها و إيلائها الأهمية و السرعة القصوى و بما يخدم البلدين و قطاع النقل الجوي خصوصا

