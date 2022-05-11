عزايزة يفتتح مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - افتتح وزير النقل وجيه عزايزة اليوم الأربعاء، المؤتمر التاسع والعشرين لمجموعة سكك حديد الشرق الأوسط الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني والاتحاد الدولي للسكك الحديد.

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وأكد وزير النقل في كلمة له خلال الافتتاح، أهمية المؤتمر الذي يعقد بنسخته الحالية في المملكة، بهدف ربط الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط بشبكة سكك حديد واحدة سواء من خلال مشاريع القطارات القائمة أو المستقبلية خلال الأعوام المقبلة.



وأشار عزايزة إلى مشاريع تعكف وزارة النقل على تنفيذها، سيما في مجال صناعة النقل السككي، لافتا الى الخطوات التي قامت بها الوزارة من إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد الأردنية التي تعد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل، لربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري.



وأكد أن هذا المشروع سيقلل كلف النقل البري، ما يعطي الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار، وسينعكس إيجابا على المصنعين والموردين في المملكة، ويوفر فرص عمل جديدة عبر عطاءات التنفيذ والتشغيل، إلى جانب الحد من الآثار السلبية للنقل كحوادث الطرق والانبعاثات الكربونية.

