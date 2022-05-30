عزل موظف حكومي وحبس آخر بعد إدانتهم بالفساد

الوكيل الاخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، عزل موظف حكومي من وظيفته ووضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

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ودانت المحكمة، الموظف بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت تغريمه مبلغ 950 دينارا.



وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، إدانة موظف آخر بجناية التدخل باستثمار الوظيفة، وتجريمه بجنحتي الشروع بالاحتيال، والدخول إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وتغريمه مبلغ ألف و150 دينارا.