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بيان صادر عن مديرية الأمن العام
صدور نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة للعاملين بالقطاع الخاص
نصف مليون دينار لإنشاء مزرعة طاقة متجددة في البلقاء
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الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية الشهر القادم
مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي
الأردن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
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فلسطين
قصف إسرائيلي على مخيم البريج وخان يونس
قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى
كيربي: نأخذ تهديدات إيران بجدية
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زين ترعى معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”
البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية
أكاديمية "جورامكو" تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر
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