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الثلاثاء، 24-08-2021 01:23 ص

عشرات العاملين في ميناء العقبة يحتجون على ظروف العمل القاسية

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الوكيل الإخباري - احتج عشرات العاملين في ميناء العقبة مساء الإثنين على ظروف العمل القاسية، وذلك بعد وفاة أحد العاملين، عقب تعرضه لإصابة عمل واستمرار عمله، بسبب الخصومات التي تترتب على الإجازة المرضية.

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وكان العامل المتوفى، تعرض لإصابة أثناء عمله، على أحد أرصفة ميناء العقبة الجديد، ليبدأ العمال بالاحتجاج بعد ذلك والإضراب عن العمل، بسبب بند عقوبة الخصم من راتب الموظف، الذي يأخذ إجازة مرضية.

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