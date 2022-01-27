عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الوكيل الاخباري - علقت عشرات المركبات على طريق المطار مما تسبب بإغلاق الطريق، وأعاقت الوصول إلى المطار.

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وأظهرت فيديوهات وصلت موقع "الوكيل الاخباري" وجود عشرات المركبات عالقة على طريق المطار، وهي مركبات في غالبيتها غير مجهزة للسير في مثل هذه الظروف الجوية.

وكان رئيس الوزراء ووزارة الأشغال ومحافظ العاصمة ناشدوا المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى والشديدة.

وتتواجد آليات وزارة الأشغال للعمل على فتح الطرق الرئيسية، إلا أن المركبات العالقة تعيق عمل آليات الأشغال.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية أن الكتلة الهوائية القطبية الباردة ستكون ذروتها من منتصف الليل وحتى الثامنة من صباح الخميس، مع استمرار تدفق الغيوم الممطرة المثلجة نحو الأردن، وبالتالي استمرار هطل الأمطار وتساقط الثلوج.