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الخميس، 24-11-2022 01:53 م

عضة كلب ضال تكلف بلدية 4 آلاف دينار

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الوكيل الإخباري - كلف كلب ضال بلدية المزار الجديدة في محافظة إربد قرابة 4000 دينار، بسبب مهاجمته لمواطن وطفليه من منطقة "المزار"، وذلك كتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمواطن.اضافة اعلان


وكانت محكمة استئناف إربد أيدت قرارا لمحكمة صلح حقوق المزار الشمالي بإلزام بلدية المزار بدفع مبلغ 3601 دينار للمدعين بدل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والرسوم والمصاريف ومبلغ 181 دينار أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وفقا ليومية الغد.

وتقدم المواطن المتضرر بصفته الشخصية وبصفته ولي طفليه القاصرين بدعوى لدى محكمة صلح حقوق المزار الشمالي بمواجهة المدعى عليها (بلدية المزار الشمالي الجديدة يمثلها رئيس البلدية بالإضافة إلى وظيفته) موضوعها المطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي.

وتعرض المواطن وطفليه للمهاجمة والعقر والنهش من قبل كلب ضال ومسعور وعلى إثر الحادث تم نقل المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة، واحتصلوا على تقارير طبية بذلك، محملا المواطن البلدية المسؤولية عن مكافحة هذه الكلاب الضالة بموجب احكام القانون، لافتا إلى أن هذا الحادث الحق به وبطفليه أضرارا معنوية واجتماعية، كما أنه تكبد نفقات ومصاريف علاج وبدل تنقلات.

يشار إلى أن أمانة عمان والبلديات امتنعوا عن قتل الكلاب أو تسميمها، واستبدلوا ذلك بنظام تطبيق كود (abc)، لحماية الحيوانات.

 




 

 


 

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