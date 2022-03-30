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الأربعاء، 30-03-2022 10:57 م

عضو جمعية الفلك الأردنية : يصعب رؤية هلال رمضان يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - قال مدير مركز الفلك الدولي عضو الجمعية الفلكية الأردنية المهندس محمد شوكت عودة إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل الأول من نيسان، وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.

وأضاف ، باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال غير ممكنة من معظم أرجاء العالم الإسلامي، باستثناء أجزاء بسيطة في أقصى غرب العالم الإسلامي حيث تحتاج الرؤية فيها لأجهزة متقدمة وظروف جوية مثالية لا تتوفر عادة في تلك المناطق. 

وتابع: حيث أن رؤية الهلال يوم الجمعة غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي، فأنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية أو التي تشترط لقبول الرؤية من مكان آخر عدم مخالفتها لثوابت العلم، فالمتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان المبارك يوم الأحد القادم. 

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