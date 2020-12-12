السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

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السبت، 12-12-2020 10:34 م

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

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الوكيل الاخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، وصول نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 20%-25%.
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وقال حجاوي لقناة المملكة، إن الأردن تجاوز مرحلة الذروة، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الصحية أدى إلى انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس.

"انخفض عدد الوفيات للمصابين بالفيروس خلال الأربعة أسابيع الماضية إلى النصف (...) هذه الأرقام تشجع إلى مراجعة الإجراءات التي قمنا فيها خلال الشهرين الماضيين (...) سنلمس إجراءات جديدة بداية 2021"، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.

ودعا إلى عدم التراخي بالإجراءات الصحية حتى وصول المطعوم، منوها إلى أن التراخي فيها قد يؤدي إلى موجة جديدة من الفيروس.

وبشأن فتح المدارس، قال حجاوي إن لجنة الأوبئة طالبت ببروتوكولات صحية للطلبة والمدارس لتدرس بعناية قبل أخذ القرار.

 




 

 


 

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