عضو في لجنة الأوبئة يرى عدم وجود حاجة لأوامر دفاع جديدة تتعلق بالصحة

الوكيل الاخباري -

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رأى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الاثنين، عدم وجود حاجة لأوامر دفاع جديدة تتعلق بالصحة، وطالب بتفعيل قانون الصحة العامة.وقال النسور عبر "المملكة"، إن "قانون الصحة العامة الأردني متطور وحديث وريادي في الوطن العربي ويلبي حاجاتنا في الوقت الحالي ولا نحتاج أوامر دفاع جديدة في أمور تتعلق بالصحة ونحن نحتاج إلى تفعيل والعودة إلى قانون الصحة العامة".وذكر أن الأردن شهد في الأسابيع الماضية تجمعات كبيرة وحاشدة، وذلك بعد أن تجاوزت نسبة فحوص الكشف عن فيروس كورونا عتبة 5% لأول مرة منذ آب/أغسطس الماضي.وسجلت نسبة الفحوص الإيجابية أعلى مستوى لها منذ 11 أيار/مايو الماضي.ورأى النسور، أن الارتفاع في نسبة الفحوص وعدد الإصابات جاء نتيجة التجمعات والاختلاط، مضيفاً "لا اعتقد أن تكون الموجة الجديدة بضراوة وشدة الموجة السابقة".وقال النسور إن جميع المؤشرات في حالة ارتفاع "تدريجي" بما يشمل عدد الإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية والمؤشرات المتعلقة بالمستشفيات، الأمر الذي يدعوا للانتباه في الأيام المقبلة، لكنه تحدث عن عدم وجود التزام وتقيد بالإجراءات.