الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
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عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

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الثلاثاء، 13-04-2021 04:54 م

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

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 الوكيل الاخباري  - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور منير أبو هلالة أن الوضع الوبائي في الأردن في تحسن مستمر، ما يستوجب الاستمرار بالتشديد على التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، والتأكيد على المواطنين بتجنب التجمعات والالتزام باجراءات الحماية الصحية، خاصة ارتداء الكمامة.
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وقال أبو هلالة في تصريحات صحفية إن تشديد الاجراءات من شأنه الحفاظ على المكتسبات الحالية المتمثلة بانخفاض عدد الحالات.

وشدد على أن الاقبال على ان التطعيم هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى صيف آمن، بالاضافة إلى اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

 




 

 


 

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