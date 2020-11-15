عضو في لجنة التقييم الوبائي : إصابات كورونا في الأردن تفوق المليون

الوكيل الاخباري -

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قال الوزير الاسبق عضو لجنة التقييم الوبائي الدكتور عزمي محافظة أن ارقام وفيات فيروس كورونا في الأردن تعكس مدى الانتشار للوباء في المملكة.وأضاف محافظة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، الأحد، أن ارتفاع وفيات فيروس كورونا ليس في الأردن فقط بل على مستوى العالم بأسره، إشارة الى خطورة المرض، ومحدودية خبرة المستشفيات الأردنية في التعامل معه.محافظة قال إن جميع حالات الوفيات المسجلة في المملكة على أنها كورونا، هي مصابة فعلا بالفيروس حتى وإن كانت تعاني من أمراض اخرى.وأضاف أنه يعتقد أن عدد إصابات كورونا الحقيقية في الأردن تفوق المليون حالة، مشيرا الى أنه في كافة دول العالم عدد الاصابات الحقيقية أقل بكثير من المعلنة.وأعاد التأكيد على أن المشكلة الحقيقية لانتشار فيروس كورونا، بدأت بسبب اجراءات المعابر والحدود البرية، مشيرا الى أن هذا ثابت ولا نقاش فيه.