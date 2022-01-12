الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 12:47 م

عضو لجنة أوبئة تقترح إعطاء اللقاحات أمام المراكز التجارية

0L5A9569


الوكيل الإخباري - أكدت عضو لجنة الأوبئة نجوى خوري على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحسب ما كشفته الدراسات العلمية.

اضافة اعلان

 

واقترحت خوري في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، خطة للتوسع بإعطاء لقاح كورونا من خلال إقامة مراكز تطعيم في أماكن التجمعات الكبرى مثل المولات والأسواق الشعبية وأسواق الخضار.


وأضافت أن الأسواق الكبيرة والمولات التجارية تشهد إقبال كثيف ويومي من المواطنين، ما يسهل عملية إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وذلك لأهمية اشتراط تلقي لقاح كورونا لدخول المنشآت بشكل عام.


وأكدت أن علينا تشجيع المواطنين للإقبال على تلقي اللقاحات لما لها من دور كبير في تخفيف شدة المرض ودخول المستشفيات وتقليل نسبة الوفاة.


وأشارت خوري إلى أن المتحور الجديد "أوميكرون" سريع الانتشار وأقل حدة، ولكن هناك حالات دخلت إلى المستشفيات في العالم الأمر الذي يدعو إلى الحرص بشكل أكبر والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة التطعيم وارتداء الكمامات.


وبيّنت أن هناك نسبة كبير من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الصحية الوقائية، وعلينا التركيز على زيادة نسبة الملقحين ضد الفيروس لتقليل أثر الموجات الجديدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الالكترونية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

ه

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

وووو

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

bawabeh

اليرموك توضح حول منع طلبة غير مطعمين من التقدم للامتحانات

لحوم

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

أخبار متعلقة
0L5A9569

هل يتجه الأردن إلى التطعيم بجرعة رابعة من لقاحات كورونا؟

w6b63yjXQjRyhVua3LdLMQBn9dVVax8on4YzNgLk

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

2105811-1640135279

الصحة: يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد الإصابة بشهر

Screenshot_32

بلعاوي: قد تحدث موجة جديدة لكورونا بالمملكة في الشهرين المقبلين

1220211185930619885654

أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة

1220217215115280489922

بحث فرض رسوم إضافية على تأخر وصول البواخر للعقبة