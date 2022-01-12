عضو لجنة أوبئة تقترح إعطاء اللقاحات أمام المراكز التجارية

الوكيل الإخباري - أكدت عضو لجنة الأوبئة نجوى خوري على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحسب ما كشفته الدراسات العلمية.

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واقترحت خوري في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، خطة للتوسع بإعطاء لقاح كورونا من خلال إقامة مراكز تطعيم في أماكن التجمعات الكبرى مثل المولات والأسواق الشعبية وأسواق الخضار.



وأضافت أن الأسواق الكبيرة والمولات التجارية تشهد إقبال كثيف ويومي من المواطنين، ما يسهل عملية إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وذلك لأهمية اشتراط تلقي لقاح كورونا لدخول المنشآت بشكل عام.



وأكدت أن علينا تشجيع المواطنين للإقبال على تلقي اللقاحات لما لها من دور كبير في تخفيف شدة المرض ودخول المستشفيات وتقليل نسبة الوفاة.



وأشارت خوري إلى أن المتحور الجديد "أوميكرون" سريع الانتشار وأقل حدة، ولكن هناك حالات دخلت إلى المستشفيات في العالم الأمر الذي يدعو إلى الحرص بشكل أكبر والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة التطعيم وارتداء الكمامات.



وبيّنت أن هناك نسبة كبير من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الصحية الوقائية، وعلينا التركيز على زيادة نسبة الملقحين ضد الفيروس لتقليل أثر الموجات الجديدة.