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الإثنين، 14-03-2022 10:33 م

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

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الوكيل الاخباري - قال عضو مفوضي مجلس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لشؤون الجمارك محمود خليفات إنه لم يتبلغ رسمياً بعد عبر القنوات القانونية بإنهاء خدماته واستقالته من مجلس مفوضي السلطة.

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وأشار خليفات في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" أن سمع من وسائل الإعلام بإنهاء تكليفه و 3 آخرين من مجلس مفوضي العقبة، لكن لم يتم تبليغهم بعد بشكل رسمي، نافياً أن تكون مسألة إنهاء تكليفه تعود إلى تجاوزات في صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير العقبة.

 

وبين خليفات أن القانون يمنع أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة في الشركات الحكومية مخصصات مالية عن حضور جلسات في أكثر من شركة حكومية، بمعنى أنه إذا كان المفوض عضواً في 5 شركات حكومية فإنه يتقاضى مكافآت عن عضويته في مجلس إدارة واحد، ويتم اختيار الأعلى منهن، والباقي دون مقابل.

 

وأشار إلى أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت قدرها 315 ألف دينار هو خطأ مطبعي في التقرير، والواقع أن المبالغ الأصلية 31 ألف دينار، وقد تنبه ديوان المحاسبة إلى ذلك.


 




 

 


 

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