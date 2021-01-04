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الإثنين، 04-01-2021 03:06 م

عضيبات ناطقا إعلاميا لوزارة النقل

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علي عضيبات


الوكيل الإخباري - قرر وزير النقل، المهندس مروان الخيطان تعيين الزميل علي عضيبات ناطقا إعلاميا ومديرا لوحدة الاعلام والاتصال في الوزارة.

الزميل عضيبات عضو في نقابة الصحفيين الاردنيين وعضو في الاتحاد الدولي للإعلاميين وشغل عدة مواقع اعلامية في الصحف اليومية والاسبوعية وشارك بالعديد من المؤتمرات المحلية والدولية خلال مسيرته.

ويذكر ان الزميل عضيبات حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك.

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