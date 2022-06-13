الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

اجتماع لمناقشة إجراءات لحل شكاوى مستثمرين بالزرقاء

الشمالي يشارك بافتتاح معرض الجزائر الدولي

ورشة حول التعليمات المالية والإدارية للأندية بالبلقاء

عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة

الحكومة : لا رفع لأجور النقل العام

ولي العهد : أبارك لجميع زملائي الخريجين

الحكومة : لا زيادة على الرواتب

الشبول : الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز ولن نرفع أسعار المياه

وزير الإعلام يؤكد على تبقي 4 رفعات لأسعار المشتقات النفطية

الإثنين، 13-06-2022 09:32 م

عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة

88


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات اليوم الاثنين فعاليات الاسبوع الوطني الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع قرى الاطفال SOS بالعقبة والذي تضمن اقامة احتفالات بعيد الجلوس الملكي والاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش تحت مسمى (المسيرة والانجاز) .

واكد الدكتور عضيبات ان الاحتفال بالمناسبات الوطنية لها معنى خاص لانها ترتبط بمرحلة جديدة في عهد الدولة الاردنية والتحول السياسي والاقتصادي التي تشهده ، مستعرضا البطولات والتضحيات التي قدَّمها الجيش العربي المصطفوي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202213185658984715836

بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

fx0hTxZ8DdXtKfaoHalre0FKDX59wg0PapghVjVY

اجتماع لمناقشة إجراءات لحل شكاوى مستثمرين بالزرقاء

2

الشمالي يشارك بافتتاح معرض الجزائر الدولي

e

ورشة حول التعليمات المالية والإدارية للأندية بالبلقاء

6202271468826326843

الحكومة : لا رفع لأجور النقل العام

fff

ولي العهد : أبارك لجميع زملائي الخريجين

أخبار متعلقة
8202124182217416498531

اتحاد الجمعيات الخيرية يجري انتخاباته التكميلية لمحافظة العاصمة

9

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفاعوري والسويلميين والفاعور

5202230192625277025540

اتحاد الجمعيات الخيرية بعجلون يبحث التعاون مع دينارك

5202223211810113426953

حوارية في جرش بعنوان الاستقلال تاريخ وحضارة

www

محافظة مأدبا تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

5202214153353780573697

مركز شابات المزار الشمالي ينفذ يوما تطوعيا في غابات عنبه