عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات اليوم الاثنين فعاليات الاسبوع الوطني الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع قرى الاطفال SOS بالعقبة والذي تضمن اقامة احتفالات بعيد الجلوس الملكي والاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش تحت مسمى (المسيرة والانجاز) .



واكد الدكتور عضيبات ان الاحتفال بالمناسبات الوطنية لها معنى خاص لانها ترتبط بمرحلة جديدة في عهد الدولة الاردنية والتحول السياسي والاقتصادي التي تشهده ، مستعرضا البطولات والتضحيات التي قدَّمها الجيش العربي المصطفوي .

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