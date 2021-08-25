عطاءات بمليون دينار لإنشاء طرق وصيانة أخرى في جرش

الوكيل الاخباري- طرحت مديرية الأشغال في جرش، عطاءات بقيمة مليون دينار لإنشاء طرق وصيانة وتعبيد وإنارة شوارع، وفق مدير المديرية، عامر الدباس، الأربعاء.



وأوضح الدباس، المديرية "طرحت عددا من العطاءات بمليون دينار، وكانت على النحو الآتي: عطاء لصيانة طريق جرش - إربد القديمة، وعطاء لصيانة الطريق الرئيسي لمخيم سوف، وصيانة المدخل الجنوبي لمحافظة جرش، وصيانة طريق المجدل السيل، وعطاء لصيانة الطرق الزراعية داخل المحافظة، وعطاء صيانة طريق جرش - مخيم جرش، وعطاء لإنشاء نقاط لتصريف مياه الأمطار".



وأضاف "تم طرح عطاء إنارة طريق جرش - ساكب بطول 4 كيلو مترات، وعطاء سلامة مرورية وإنشاء مطبات وتركيب إرشادات لمستخدمي الطرق داخل محافظة جرش، وتم طرح عطاء إنشاء وادي سوف طرق في منطقة وادي سوف وإعادة إنشاء طريق المربعة في منطقة سوف واستئجار آليات".



و"جميع العطاءات داخل جرش طُرحت على أساس الأولوية في المحافظة"، بحسب الدباس.

اضافة اعلان