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الثلاثاء، 07-12-2021 02:27 م

عطاءات لإنشاء وصيانة طرق في 4 مناطق من المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الثلاثاء عن طرح 4 مناقصات لمشاريع طرق في الكرك و القطرانة وبلعما.

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وتتضمن العطاءات تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة (الجزء الأول)، والعطاء الخاص بتحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء المفرق (المرحلة الأولى).


كما أعلنت الدائرة عن طرح عطاءين خاصين بتوسعة طريق مثلث النعيمة/ بلعما الزرقاء، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، والعطاء المركزي الخاص بالإشراف على تنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل طريق الكرك – القطرانة.

 

ودعت الدائرة المقاولين الاردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق اختصاص إنشاء، و خلطات اسفلتية، وصيانة طرق بالفئة الأولى أو الثانية، والمكاتب الهندسية المصنفة لديها في مجال الطرق بالفئة الاولى (أ) والراغبين في المشاركة في هذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم.

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