عطاءان لصيانة مبنى ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الأحد عن طرح عطاء مركزي خاص بمشروع تجهيز قاعات الاجتماعات والمدرج لمبنى ديوان المحاسبة بأنظمة صوتية ومرئية.



ودعت الدائرة في بيان صحفي، اليوم، المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الثانية أو الثالثة أو الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص كهرباء بالفئة الثانية والثالثة والراغبين في الاشتراك بهذا العطاء مراجعتها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. وفي السياق، أعلنت الدائرة عن طرح العطاء المركزي الخاص بمشروع صيانة وإعادة تأهيل مبنى ديوان المحاسبة في محافظة العاصمة.



ودعت الدائرة المقاولين الاردنيين المصنفين لديها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الثالثة أو الرابعة الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعتها اعتبارا من 21 تشرين الثاني الحالي.

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