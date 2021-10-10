الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 09:52 ص

عطاءان لمبنى الأحوال المدنية بالمفرق ومدرسة بمأدبا

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الوكيل الاخباري- اعلنت دائرة العطاءات الحكومية صباح اليوم الأحد، عن طرحها العطاء المركزي الخاص بالاشراف على انشاء مبنى دائرة الاحوال المدنية والجوازات في محافظة المفرق.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها  في مجال الابنية بالفئتين الاولى او الثانية والراغبين في الاشتراك في هذه العطاء مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم الاحد او من خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني .

 

كما دعت المكاتب الهندسية التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، وقالت انه بامكان المكاتب الهندسية التي لم يسبق لها التسجيل على نظام الشراء الالكتروني الاردني، التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم الاحد ولغاية 27 من الشهر الحالي.


واوضحت انه على المكاتب الهندسية وجوب متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت، وعلى نظام  الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء .


كما اعلنت الدائرة طرح العطاء المركزي الخاص بالاشراف على انشاء مدرسة المامونية الوسطى الاساسية المختلطة في محافظة مادبا، ودعت المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الابنية بالفئتين الاولى او الثانية والراغبين في الاشتراك في هذا العطاء مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم الاحد  او من  خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني .

 

واوضحت انه يجب على المكاتب الهندسية التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، وقالت انه بامكان المكاتب الهندسية التي لم يسبق لها التسجيل على نظام الشراء الالكتروني الاردني التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم الاحد ولغاية 28 من الشهر الحالي.


ودعت الدائرة المكاتب الهندسية متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت، وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.

 

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