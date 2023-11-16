عطاء لإعداد دراسات مخطط شمولي لمستشفى المفرق

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة من خلال دائرة العطاءات الحكومية، عن طرح عطاء لإعداد الدراسات والتصاميم لمخطط شمولي لمستشفى المفرق الحكومي، ضمن مشاريع المبادرات الملكية.



دائرة العطاءات، وعبر موقعها الإلكتروني، طرحت أيضا عطاء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لإنشاء أقسام الإسعاف والطوارئ ووحدة غسيل الكلى والبنية التحتية ضمن المخطط الشمولي في مستشفى المفرق الحكومي في محافظة المفرق.

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