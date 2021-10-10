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الأحد، 10-10-2021 10:07 ص

عطاء لتوسعة طريق مثلث النعيمة بلعما الزرقاء

الزرقاء


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الأحد، عن طرحها العطاء المركزي الخاص بتوسعة طريق مثلث النعيمة /بلعما/الزرقاء، المرحلة الأولى.

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ويتضمن العمل تنفيذ وإنشاء طريق بأربعة مسارب مفصولة، من تقاطع رحاب على محطة 400+31،وحتى فتحة الالتفاف على محطة 800+35، وبطول إجمالي 400ر4 كيلو متر.


ويشمل العمل، اعمال الطرق كافة من حفريات وطمم وطبقات الرصف الإسفلتية، وأعمال التصريف من عبارات صندوقية أنبوبية، وأعمال حماية المنحدرات، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتخطيط الشوارع، وأعمال الإنارة، وكل ما يلزم حسب المخططات.


ودعت الدائرة المقاولين الاردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الاولى، والراغبين بالاشتراك بهذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات اعتبارا من اليوم الأحد، موضحة أن المزيد من المعلومات متوفرة على موقع الدائرة الالكتروني www.gtd.gov.jo.


 




 

 


 

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