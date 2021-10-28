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الخميس، 28-10-2021 10:44 ص

عطاء لصيانة السكن الوظيفي لرئيس الوزراء

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الوكيل الاخباري– أعلنت وزارة الاشغال والأسكان الخميس، عن طرح عطاء لصيانة السكن الوظيفي لرئيس الوزراء ومباني وساحات ومرافق رئاسة الوزراء.

وقالت الوزارة، في إعلان العطاء المنشور عبر الصحف اليومية، إنه على المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية، مراجعة مديرية العطاءات المحلية اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضافت، أن ثمن نسخة المناقصة 75 دينارا غير مستردة، مع الإشارة أنه على المقاولين تقديم صورة مصدقة عن شهادة التصنيف سارية المفعول لدى شراء وثائق الشراء، علما أن أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

ولفتت إلى أنه آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 3 تشرين الثاني.

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