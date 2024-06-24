عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة

الوكيل الاخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء صيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة أبنية أو خامسة صيانة أبنية؛ إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 10-7-2024.



وعلى الراغبين بالاشتراك إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة، علماً بأن أجور الإعلان ستكون على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

