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الجمعة، 20-05-2022 06:29 م

عطلة رسميَّة الخميس المقبل احتفاءً بعيد الاستقلال 76

الحكومة


الوكيل الإخباري - احتفاءً بعيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الذي يُصادف الأربعاء 25 أيَّار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميَّا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها الخميس، 26 أيَّار.

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كما نصَّ البلاغ على أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيَّار في تمام السَّاعة الثَّانية ظهراً، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة العزيزة في مختلف محافظات المملكة، والتي ستبدأ في تمام السَّاعة الخامسة مساءً.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


 




 

 


 

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